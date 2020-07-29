24 حفلا للأوبرا بالقاهرة والإسكندرية في أغسطس.. يحييها الحجار والحلو ومدحت صالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منى الموجي:

أعدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، برنامجاً فنيا ثريا خلال شهر أغسطس، يأتي ضمن الخطة الزمنية التدريجية لعودة الحياة إلى الأنشطة والفعاليات الإبداعية في مصر.

ويتضمن البرنامج مجموعة من العروض المتنوعة التي تشمل ألوان إبداعية متميزة، وينطلق عقب انتهاء عيد الأضحى المبارك، ويقام على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية (النافورة – المكشوف – أوبرا الاسكندرية)، طبقاً للاجراءات الوقائية التي اعتمدتها الدولة حفاظاً على السلامة العامة للجمهور والفنانين والعاملين.

ويشمل البرنامج حفلات لعدد من النجوم والفرق، وبينهم: علي الحجار، مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، محمد الحلو بقيادة المايسترو سليم سحاب، نسمة محجوب، بلاك تيما، بغدادي بيج باند بقيادة الدكتور مجدي بغدادي، وفرق الأوبرا (عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية – نجوم أوبرا القاهرة – الانشاد الديني بقيادة المايسترو علاء عبدالسلام احتفالا بالسنة الهجرية الجديدة – القومية العربية للموسيقى – الموسيقى العربية للتراث - فرسان الشرق للتراث، عرض ريا وسكينة– أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربي – وتريات أوبرا الإسكندرية بمشاركة فرقة سويت ساوند بقيادة الدكتور منير نصر الدين، المنشد علي الهلباوي، حفل من أعمال الموسيقار بليغ حمدي، سعيد الارتيست، كلثوميات، حفل العندليب الأسمر وفرقة الحضرة)، إلى جانب 3 معارض تشكيلية للفنانين سالي الحريري ووليد شاهين بقاعة صلاح طاهر والدكتور محمد الديب بقاعة زياد بكير ، هذا إلى جانب استضافة العرضين المسرحيين الطوق والأسورة والسيرة الهلامية من إنتاج البيت الفني للمسرح .

يُذكر أن عروض الأوبرا خلال شهر يوليو شهدت إقبالا جماهيريا، إذ علقت مسارحها لافتة كامل العدد طبقاً للسعة الآمنة المسموح بها والتي تصل إلى 25 % من الطاقة الاستيعابية الفعلية إلى جانب تطبيق كافة التدابير الاحترازية التي التزم بها الجميع .