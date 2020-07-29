إيرادات الثلاثاء.. "Bloodshot" يحتل الصدارة و"The Hunt" في المركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، بإعادة فتح دور العرض السينمائي، على ألا تستقبل كل قاعة عرض أكثر من 25% من طاقتها الاستيعابية؛ تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تستقبل "السينمات" الجمهور.

ونستعرض في السطور التالية، ما حققته الأفلام الأجنبية المعروضة في شباك التذاكر المصري، من إيرادات أمس الثلاثاء 28 يوليو..

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احتل المركز الأول في قائمة إيرادات شباك تذاكر الأفلام الأجنبية بدور العرض المصرية، فيلم "Bloodshot"، بطولة Vin Diesel، بعد تحقيقه 25 ألفا و517 جنيها، وجاء في المرتبة الثانية فيلم "The Hunt" بعد تحقيقه 22 ألفًا و68 جنيهًا، وحصل على الترتيب الثالث فيلم " "The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، محققًا 17 ألفًا و573 جنيها.

يأتي في الترتيب الرابع فيلم "force of nature" بطولة Mel Gibson، وبلغ إيراداه أمس 13 ألفًا و333 جنيهًا، وذهب المركز الخامس لفيلم "Brahms: The Boy 2" محققًا 7 آلاف و864 جنيها، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم التحريك "Red Shoes and the Seven Dwarfs"، محققًا 5 آلاف و300 جنيه.

فاز بالمركز السابع فيلم "rev" محققا 4 آلاف و869 جنيها، وفي المركز الثامن يأتي فيلم "the call of the wild"، محققا 4 آلاف و471 جنيها.