نوال الزغبي: "لبنان دخل دوامة الموت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: هاني صابر: أعربت الفنانة نوال الزغبي، عن استياءها لوضع لبنان المعيشي والاقتصادي. وكتبت نوال، عبر حسابها على تويتر: "‏لبنان دخل دوامة الموت.. وما زلتم تشاهدون وتتشاورون دون فائدة.. الويل لكم، ‎لبنان يحتضر". نوال الزغبي، تجهز حاليا لأغنية جديدة باللهجة المصرية.

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