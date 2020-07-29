نبيل الحلفاوي يوضح علاقته بفيديو "العجل الثائر"

محمد اسماعيل - القاهرة - نفى الفنان نبيل الحلفاوي من جديد علاقته بالفيديو المتداول لشخص، يتعرض لإصابات كبيرة أثناء محاولته السيطرة على عجل لذبحه، في عيد الأضحى المبارك. ورد على سؤال أحد متابعيه: "طمنا على صحتك يا أستاذ نبيل بعد الفيديو اللي انتشر بتاع دبح العجل"، قائلًا: "يا جماعة ده كلام فارغ.. ده فيديو قديم ووضحت وقتها إني مليش علاقة بيه.. وواضح من اللي لابسه إنه جزار.. هو أنا اتجننت عشان اعمل كده!!".

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