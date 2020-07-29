قبل طرحها.. تامر حسين يعلق على أغنية رامي صبري "خطيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر :

روج الشاعر الغنائي تامر حسين، لأغنية "خطيرة" التي يغنيها الفنان رامي صبري.

ونشر حسين، بوستر الأغنية عبر حسابه على إنستجرام، وعلق "مع صديقي الفنان رامي صبري.. خطيرة.. كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري، توزيع جلال حمداوي.. بالتوفيق يا روما إن شاء الله".

رامي قدم أغنية تتر بداية مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبري، بعنوان "غريب الحب"، من كلمات تامر حسين، ألحان مدين وتوزيع نادر حمدي