بالفيديو..هالة صدقي: "الكلب مش شتيمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - طالبت الفنانة هالة صدقي جمهورها بالاهتمام بالحيوانات الأليفة. ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام، قالت فيه: "الكلب أحسن صديق وأحسن حبيب بصوا برة بيتعاملوا إزاي مع الكلاب غيرنا احنا خالص". واستكملت:" الكلاب مش رفاهية، الكلاب حنية وحب وعاطفة بتولدها للطفل لازم تعلموا ولادكم يحبوا الكلاب متعلموش ولادكم إنهم يجروا لما يشوفوا كلب". واستكملت: "الكلب مش شتيمة، وأجمل صباح من أجمل مكان فيه أصحابي، علموا ولادكم يحبوا الكلاب". هالة صدقي شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "ليه لأ" أمام الفنانة أمينة خليل.

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