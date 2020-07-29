تراند اليوم : "ريهام سعيد" تسب "محمد ناصر": نفسي أعيش لغاية ما يتحاكم

قالت ريهام سعيد، الإعلامية الممنوعة من الظهور الإعلامي في مصر، إنها تنتظر اللحظة التي يتم فيها القبض على محمد ناصر، المذيع بقناة "مكملين" المحسوبة على "الإخوان المسلمين".

وأعادت ريهام جزءًا من حلقة سابقة لها من برنامجها على قناة "النهار" وهي تهاجم محمد ناصر عبر تطبيق "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "نفسي أعيش لغايه اليوم اللي (...) ده فيه يتحاكم، عشان نعرف مين القاتل الحقيقي واحنا بنشترك في القتل لما بنسمع لهم".

وسبق أن نشرت ريهام فيديو لمحمد ناصر، قالت فيه: "محمد ناصر بيقول انتوا عارفين إن أم ريهام سعيد رقاصة وجابت عمارة في الجيزة من فلوس الرقص، وكانت بتشتغل في ملاهي ليلية، .....يا كذاب يا ضلالي....ياللي قاعد تشوه فينا كلنا".

وكانت محكمة مصرية أصدرت قرارها منذ فترة، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد في الدعوى المقامة ‏ضدها ‏من ‏قبل سيدتين من أصحاب الوزن الزائد بسبب تصريحاتها عن السمنة‎.‎

لكنها لا زالت ممنوعة بقرار من نقابة الإعلاميين من الظهور الإعلامي على الشاشات المصرية.