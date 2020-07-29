تراند اليوم : تعلق مفاجئ من ابنة "عمرو دياب" عن تعذيب مسلمي الإيجور

انتقدت جانا دياب ابنة المطرب المصري، عمرو دياب، الانتهاكات التي يتعرض لها مسلمو الإيجور على يد السلطات الصينية.

وعلقت جانا على فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتعذيب طفل من الإيجور، بالضرب والسحل وإطفاء السجائر في جسده، قائلة عبر خاصية القصص المصورة عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام": "هذا الفيديو أحزن وأسوأ شيء رأيته في حياتي.. رجاء شاركوا نشر الفيديو لإنقاذهم".



ومنذ 1949 تسيطر بكين على الإقليم الذي يعد موطن شعب "الإيجور"، وتطلق عليه اسم "شينجيانج"، أي "الحدود الجديدة".

وتشير إحصائيات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في الصين، 23 مليونًا منهم من الإيجور. فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن عدد المسلمين يناهز الـ100 مليون، أي نحو 9.5 بالمائة من مجموع السكان.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن السلطات الصينية احتجزت أكثر من مليون من مسلمي الإيجور في معسكرات في شينجيانح خلال السنوات القليلة الماضية. لكن الصين تنفي إساءة معاملة الإيجور، وتقول إن المعسكرات توفر تدريبًا مهنيًا.