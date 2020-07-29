أميتاب باتشان بكى تأثراً وسعادة لشفاء زوجة نجله إيشواريا وحفيدته من كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 يوليو 2020 04:43 مساءً - بعد ما يقارب الأسبوعين على إعلان إصابة عائلة نجم بوليوود الشهير أميتاب باتشان وابنه أبهيشيك باتشان، وزوجة نجله إيشواريا راي وحفيدته بفيروس كورونا المستجد الترند العالمي،ارتفعت أصوات كثيرة حول العالم بالدعاء والصلاة لهم حتى يشفوا جميعاً.

وكان النجم البوليوودي الشهير أميتاب باتشان أول من أعلن إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد المعروف باسم "كوفيد 19" في 12 تموز- يوليو 2020 الجاري،وكان هو أيضاً أول من أعلن شفاء ملكة جمال العالم السابقة والممثلة الهندية إيشواريا راي "46 عاماً" ،زوجة نجله أبهيشيك باتشان،وحفيدته أراديا البالغة من العمر "8 سنوات" من فيروس كورونا.

ولم يتمالك النجم الهندي الشهير أميتاب باتشان دموعه داخل المستشفى الذي يتلقى العلاج فيه من "فيروس كورونا" المستجد تأثراً وسعادة بشفاء كنته إيشواريا راي وحفيدته الصغيرة.

وبحسب وسائل الإعلام الهندية ،قال أميتاب باتشان عبر أحد حساباته بمواقع التواصل الإجتماعي:" إنه بكى عندما علم بشفاء زوجة ابنه إيشواريا راي،وحفيدته الصغيرة أراديا البالغة من العمر "8 سنوات" من فيروس كورونا "كوفيد 19".

وغرد النجم الهندي الأشهر أميتاب باتشان البالغ من العمر "77 عاماً" قائلاً بتغريدته على حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي " تويتر" الذي يتابعه فيه حوالي 43 مليون شخص حول العالم : "أنه أصبح عاطفيًا حين تم إرسال زوجة ابنه وحفيدته إلى المنزل بعدما أظهرت نتيجة اختباراتهما الأخيرة أنها "سلبية"، وقال: طبعا بعد خروج ابنتي وحفيدتي من المستشفى، لم أستطع كبح دموعي. يارب بركاتك بلا حدود".

وأضاف أميتاب باتشان،أنه وابنه أبهيشيك باتشان ،مازالا في المستشفى للعلاج تحت رعاية طاقم طبي رائع.

​وخرجت نجمة بوليوود الهندية الشهيرة، أيشواريا راي وابنتها أراديا، من مستشفى "نانافاتي" في مومباي بعد العلاج فيه لأسبوع واحد فقط، أول أمس الاثنين 27 تموز- يوليو 2020 الجاري، بعدما تبين أن نتائج اختبارهما لفيروس "كورونا" المستجد" سلبية".



ما زال أبهيشيك باتشان ووالده أميتاب باتشان في المستشفى

أبهيشيك ووالده أميتاب باتشان





وأعلن النجم الهندي أبهيشيك باتشان أيضاً، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" عن خروج زوجته أيشواريا راي وابنتهما "أراديا" من المستشفى، وأنهما سيعودان إلى المنزل،وشكر الناس على صلاتهم المستمرة من أجلهم وتمنياتهم الطيبة لهم بالشفاء .



بينما أشار إلى أنه ما زال هو ووالده نجم بوليوود الشهير، أميتاب باتشان، في المستشفى للعلاج من فيروس كوررونا " كوفيد 19" المستجد.

تم إدخال أميتاب باتشان ونجله أبهيشيك إلى المستشفى منذ 12 يوليو/ تموز الجاري، بينما تم الإعلان عن أن نتائج اختبار أيشواريا راي وابنتها أراديا إيجابية في اليوم التالي، بعد ظهور أعراض خفيفة عليهما، وتم نقلهم إلى المستشفى في وقت لاحق من ذلك الأسبوع،بينما جاءت نتيجة اختبار الممثلة الشهيرة جايا باتشان ،زوجة أميتاب باتشان "سلبية".

ولم يتم كشف كيفية انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد إلى 4 أفراد من عائلة النجم الهندي الشهير أميتاب باتشان من فرق التقصي الهندية بنفس التوقيت تقريباً.

مازال الآلاف في الهند يصلون من أجل شفاء نجمهم المفضل أميتاب باتشان ونجله أبهيشيك باتشان.

ووفقاً لموقع "بي بي سي" البريطاني،سجلت الهند يوم أول أمس الأثنين 27 تموز-يوليو 2020 الجاري 50 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد،وتعتبر الهند ،ثالث أكبر بلد بعدد حالات الإصابة بكورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل .

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