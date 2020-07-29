أحمد الفيشاوي: هند الحناوي خدت فلوس بنتي في جيبها

للمرة الأولى في سجل المشكلات بين الفنان أحمد الفيشاوي وطليقته هند الحناوي، يعترف بأسباب الخلافات بينهما ، وتفاصيل القضايا المرفوعة من جهة الحناوي بسبب نفقة ابنته لينا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشر الفيشاوي مجموعة من الصور مع ابنته، وأعلن بها براءته من قضية النفقة المنسوبة إليه قائلاً:"النهارده هند الحناوي فشلت أنها تحبسني سنه بمعرفة بنتي لينا .. ده الوقت أني أقولكوا اللي حصل بأختصار .. انا بشوف لينا من و هي عندها ٣ سنين بعد ما المشاكل خلصت بيني و بين مامتها و بالتالي كنت بصرف علي أكلها، شربها ، هدومها و مدرستها الكنديه

في مصر ..هند فهمتها عكس كده بس انا عندي ما يثبت ذلك .. لما لينا تمت ١١ سنه هند أقترحت أننا نوديها مدرسه خاصه في لندن لتدريس الفنون من غناء ، تمثيل ، أخراج .. ألخ.

وتابع قائلاً:"تحمست جدآ عشان كنت شايف فيها موهبه كبيره .. قدمت في المدرسة و وافقت علي السفر .. و أول ما هند وصلت ب لينا أنجلترا نقلتها من المدرسة و من لندن الي كِنت ( Kent ) لمدرسه مش تخصصها الفنون بمصاريف أقل بكتير و حطت فلوس

مدرسة بنتي في جيبها و أيضآ عندي ما يثبت ذلك في الوقت المناسب ... انا مش بالوم علي لينا علشان هي كذبوا عليها كتير و غالبآ هي هتشوف الصور دي و يمكن تفتكر أني كنت موجود عشانها و بحبها و مازلت.



وأنهى كلماته ببيان حكم البراءه الذي صدر له :"قضت محكمة جنح مستئانف الدقي بجلسة اليوم بالغاء حكم حبس الفنان احمد الفيشاوي لمدة سنه والقضاء مجددا ببرائته في قضية امتناعه عن تنفيذ حكم النفقه".

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يذكر ان الفيشاوي يستعد لطرح أحدث أعماله السينمائية "الحارث"من بطولة " ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، أسماء جلال، وأسماء أبو اليزيد"، إخراج محمد نادر"

بالإضافة إلى فيلم "30 مارس من بطولة " دينا الشربيني، خالد الصاوي، محمدجمعة، صبرى فواز ، محمد على رزق، أحمد خالد صالح"، من إخراج :أحمد خالد موسى، وهو فيم من نوعية السيكو دراما.