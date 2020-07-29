أحمد الفيشاوي: هند الحناوي خدت فلوس بنتي في جيبها

للمرة الأولى في سجل المشكلات بين الفنان أحمد الفيشاوي وطليقته هند الحناوي، يعترف بأسباب الخلافات بينهما ، وتفاصيل القضايا المرفوعة من جهة الحناوي بسبب نفقة ابنته لينا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
نشر الفيشاوي مجموعة من الصور مع ابنته، وأعلن بها براءته من قضية النفقة المنسوبة إليه قائلاً:"النهارده هند الحناوي فشلت أنها تحبسني سنه بمعرفة بنتي لينا .. ده الوقت أني أقولكوا اللي حصل بأختصار .. انا بشوف لينا من و هي عندها ٣ سنين بعد ما المشاكل خلصت بيني و بين مامتها و بالتالي كنت بصرف علي أكلها، شربها ، هدومها و مدرستها الكنديهفي مصر ..هند فهمتها عكس كده بس انا عندي ما يثبت ذلك .. لما لينا تمت ١١ سنه هند أقترحت أننا نوديها مدرسه خاصه في لندن لتدريس الفنون من غناء ، تمثيل ، أخراج .. ألخ.
وتابع قائلاً:"تحمست جدآ عشان كنت شايف فيها موهبه كبيره .. قدمت في المدرسة و وافقت علي السفر .. و أول ما هند وصلت ب لينا أنجلترا نقلتها من المدرسة و من لندن الي كِنت ( Kent ) لمدرسه مش تخصصها الفنون بمصاريف أقل بكتير و حطت فلوسمدرسة بنتي في جيبها و أيضآ عندي ما يثبت ذلك في الوقت المناسب ... انا مش بالوم علي لينا علشان هي كذبوا عليها كتير و غالبآ هي هتشوف الصور دي و يمكن تفتكر أني كنت موجود عشانها و بحبها و مازلت.
وأنهى كلماته ببيان حكم البراءه الذي صدر له :"قضت محكمة جنح مستئانف الدقي بجلسة اليوم بالغاء حكم حبس الفنان احمد الفيشاوي لمدة سنه والقضاء مجددا ببرائته في قضية امتناعه عن تنفيذ حكم النفقه".
يذكر ان الفيشاوي يستعد لطرح أحدث أعماله السينمائية "الحارث"من بطولة " ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، أسماء جلال، وأسماء أبو اليزيد"، إخراج محمد نادر"
بالإضافة إلى فيلم "30 مارس من بطولة " دينا الشربيني، خالد الصاوي، محمدجمعة، صبرى فواز ، محمد على رزق، أحمد خالد صالح"، من إخراج :أحمد خالد موسى، وهو فيم من نوعية السيكو دراما.
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