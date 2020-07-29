بين الألبوم الكامل والأغاني المنفردة.. ملامح الصيف الغنائي لعام 2020

بالتزامن مع بدء موسم الصيف، تنطلق صافرة بدء السباق الغنائي لأبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، حيث بدأ عدد كبير في تحضيرات أعمالهم الغنائية، حيث اختار البعض طريقة الألبومات الكاملة والبعض الآخر اتبع إسلوب الأغاني المنفردة.

أبرز الأغاني المنفردة في صيف 2020

سيطل الهضبة عمرو دياب على جمهوره في صيف 2020 بأغنية وطنية بعنوان "يابلدنا ياحلوة" والتي سيطرحها بطريقة "فيديو كليب"، كلمات:تامر حسين، من ألحان عمرو مصطفى، ويتعاون دياب في الكليب مع المخرج طارق العريان بعد مرور أكثر من 28 عامًا على آخر كليب لهما سوياً "عودوني".

وتعد الاغنية هي أول ظهور فني لدياب بعد الحظر الفني بسبب كورونا، حيث كانت آخر أعماله الفنية ألبوم "سهران" الذي طرحه في مطلع هذا العام وضم 16 أغنية، وأقام بعده حفل غنائي في منطقة التجمع الخامس احتفالاً بصدور الألبوم مع جمهوره.

يأتي الفنان رامي صبري بأغنيته الجديدة "خطيرة" والتي أعلن عنها خلال الفترة الماضية، حيث ستكون عمله الغنائي الأبرز في صيف 2020، من كلمات:تامر حسين، ألحان:رامي صبري، توزيع:جلال الحمداوي.

ومن المفترض أن يشارك الفنان تامر حسني بأغنية "قد الفراق" التي أعلن عنها ملحن الاغنية "إسلام زكي" عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، والتي ستطرح ضمن أحداث فيلمه السينمائي الجديد "مش أنا"، من كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع: إسلام زكي.

عاد نجوم التسعينات بتميز في هذا الصيف، حيث قدم الفنان محمد محيي أغنية "قلت أخونه"، التي طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وسجلت أكثر من مليون مشاهدة، والتي من المقرر أن تتضمن ألبومه الجديد "بتاع

زمن" المفترض طرحه خلال الفترة القادمة.

الأغنية من كلمات:نور الدين حمدي، ألحان:كريم حمدي، توزيع:فهد.

وشارك مدحت صالح بأغنيته "قربلي" التي طرحها عبر "يوتيوب"، وسجلت أكثر من 200 ألف مشاهدة خلال يوم واحد من طرحها، من كلمات:أيمن عز، ألحان:محمود أنور، توزيع:محمود شفيق.

قدم الفنان محمد فؤاد بعد غياب 4 سنوات بأغنية "شكوى إلى الله" التي طرحها بالأمس، عبر "يوتيوب"، وسجلت أكثر من 31 ألف مشاهدة، الأغنية من كلمات والحان:محمد فؤاد، توزيع:كريم عبد الوهاب، والكليب من إخراج:كريم مسلم

يمثل الكليب عودة غنائية مميزة لـفؤاد، حيث كانت آخر مشاركاته الغنائية في عام 2016، من خلال أغينة "ناوي على سهرة"، التي بلغ عد مشاهداتها أكثر من 400 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات:أيمن بهجت قمر، ألحان:وليد سعد، توزيع:هاني محروس.

يجتمع رباعي التسعينات الشهير "مصطفى قمر، هشام عباس، إيهاب توفيق، حميد الشاعري" في أغنية "زحمة الأيام، التي أعلنوا عنها خلال الفترة الماضية، وسيتم طرحها بطريقة "فيديو كليب"، من كلمات الراحل سامع العجمي، ألحان الراحل أشرف سالم، توزيع : نديم الشاعري، توزيع وتريات : احمد الموجى.

أبرز الألبومات الغنائية لـ صيف 2020

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افتتحت الفنانة إليسا الموسم الصيفي الغنائي بألبومها الجديد "صاحبة رأي"، المقرر طرحه يوم السبت الموافق 1 أغسطس، وتم إصدار أولى أغنياته التي حملت نفس عنوان الألبوم، عبر "يوتيوب"، وسجلت أكثر من 2 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات:أسامة مصطفى،

ألحان:سامر أبو طالب، توزيع:هادي شرارة.

"صاحبة رأي" سيتم طرحه بعد مرور عامين على آخر ألبوماتها"إلى كل اللي بيحبوني" الذي تم إصداره عام 2018، وضم 16 أغنية منهم"كرهني، مفيش أسباب، ارتاح وعيش، إنت ومعي، ع المخفي، وحشتوني".

وتستعد أصالة لطرح ألبومها "لاتستسلم" والذي سيضم 20 أغنية، وهذه هي المرة الأولى في مسيرتها الفنية تطرح هذا الكم الغنائي، وذلك حسب ما أعلنت سابقاٌ عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"

كان آخر إصدارات أصالة من الألبومات الغنائية من خلال ألبوم "في قربك" الذي ضم 10 أغاني منهم "حاجة ماتخصكش، جابو سيرته، يوم يومين، نكتة بايخة، حالة كركبة، حيطة سد"، وسجل ملايين المشاهدات بعد طرحه على "يوتيوب"، وبعض المنصات الموسيقية الشهيرة.

يشارك الفنان مصطفى قمر للعام الثاني على التوالي بألبوم غنائي بعنوان "لمن يهمه الأمر2" المتوقع طرحه خلال الفترة المقبلة، و كشف عن أغنياته عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، ويضم 7 أغنيات "حاغنيلِك- دُقِّي عودِك - حنونة - مسافر - عجوز في المدينة - سَوْسَنَة - حُبِّك علي جبيني".

والملفت في الامر، ان عنوان الألبوم يحمل الجزء التاني من ألبوم سابق لـ قمر ، حي طرح ألبوم بنفس الإسم عام 1996، وكان يضم 5 أغاني"سلمولي، نامت المدينة، كان ليا يوم حبيب، جواها، أهل الغرام".

يأتي الألبوم بعد عام واحد على طرح أحدث ألبوماته "ضحكت ليا" الذي ضم 13 أغنية منهم "س من الناس، باب موارب، نفس السيناريو، نسيتني خلاص، نفس الإحساس، سلمى، عارف".

وحتى هذا الوقت لم يتم الإعلان رسمياً عن أي ألبومات غنائية لأشهر مطربي الصيف أبرزهم "عمرو دياب، محمد حماقي، تامر حسني"، الذين اعتاد جماهيرهم على إصداراتهم الغنائية في صيف كل عام.

وبالرغم من أزمة كورونا التي اجتاحت العالم بأكمله، وأثرت على جميع نواحي الحياة، خاصة الفن حيث تم توقف جميع الحفلات الغنائية والمناسبات الفنية، استطاع عدد ليس بالكثير من نجوم الغناء في طرح أعمال غنائية جديدة لجمهورهم.