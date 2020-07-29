شاهد.. جلسة تصوير صيفية لرامي صبري بعدسة خالد فضة

خضع الفنان رامي صبري لجلسة تصوير جديدة، بالتزامن مع قرب طرح أغنيته الصيفية الجديدة "خطيرة"، والتي نشرها المصور خالد فضة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". ظهر رامي بمظهر صيفي مميز، مع إطلالة بحرية من خلفه والتي أعطت للصورة شكل صيفي متكامل. يذكر أن رامي يستعد لطرح أحدث أغنياته "خطيرة"، التي يشارك بها في الموسم الغنائي Advertisements لعام 2020، من كلمات:تامر حسين، ألحان:رامي صبري، توزيع:جلال الحمداوي. لعام 2020، من كلمات:تامر حسين، ألحان:رامي صبري، توزيع:جلال الحمداوي. تأتي الأغنية بعد نجاح متميز لأغنيتي "حياتي مش تمام، فرصة تانية" اللتان طرحهما رامي خلال الفترة الماضية، وسجلا نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والمنصات الموسيقية المختلفة.

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