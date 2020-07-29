أول حفل جماهيري لـ يارا وحسين الجسمي في دبي

في ليالي عيد الأضحى المبارك في الإمارات، تلتقي الفنانة يارا مع الفنان حسين الجسمي في حفل غنائي ، وذلك ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي.

ومن المقرر أن يقام الحفل في ثاني أيام عيد الأضحى،

على مسرح أوبرا دبي، برفقة مجموعة من نجوم برنامج المواهب الغنائية The Voice Kids

يأتي الحفل بهدف خيري بعنوان "حفل العيد والعطاء" و يعود

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ريعه للأطفال المتأثرين بجائحة كوفيد، التي اجتاحت العالم في بداية عام 2020.

تمثل الفعاليات عودة قوية للأنشطة الفنية والغنائية بعد انقطاع دام لأكثر من 3 أشهر، تبعاً للإجراءات الوقائية ضد وباء كورونا، حيث بدأت الإمارات بفتح العديد من الأنشطة الثقافية والفنية أمام متابعيها.