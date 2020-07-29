إلهام الفضالة تتدافع عن المشاهير المتهمين بغسيل الأموال بالكويت

أبدت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة استيائها من محاكمة وإدانة الكثيرون للمشاهير المعلن أسمائهم في قضية غسيل أموال بالكويت، بعد قرار النيابة بتجميد ثرواتهم ومنعهم من السفر خارج البلاد حتى يتم الانتهاء من التحقيقات، موضحة أنه لا يحق لأحد أن يتهم شخص ويدينه بدون أدلة وقبل صدور قرار المحكمة.

وطالبت الفضالة من الجمهور خلال فيديو نشرته على حسابها الرسمي بـ"سناب شات"، أن لا يظنوا بالناس شرًا حتى يثبت عليهم التهم، وأن يفكروا بالعقل الذي منحنا الله أياه لنفرق بين الأمور الصحيحة والخاطئة،

وعدم الإساءة لأحد حتى تظهر الجهات الرسمية قرارها.

وقالت:"لا ياخدكم الكلام.. رب العالمين ليش عطانا عقل.. علشان نتريث ونتأنى وما نظن.. إن بعض الظن إثم.. دام ما طلع شئ رسمي.. قال فلان فعلته وفلانة فعلتها، خلاص هدوا هدوا ونشوف شو يصير.. والأيام تثبت.. الأيام رح تكشف لنا".

بينما قام النشطاء بموقع تويتر بتوجيه أصابع الإتهام للفنانة نفسها "إلهام الفضالة" خاصة بعد نشر أحد الحسابات الكويتية تلميحات بإتهامها

في ضقيةوكتب:" فنانة اربعينية مشهورة شرت بيت كبير وسيارات واودعت بحساب زوجها وبناتها وزوج بنتها مبالغ مالية تقدر ب ١٠ ملايين دينار..العيلة كلها للتحقيق بتهمة غسيل الاموال".

ليتفاعل المتابعون مع التغريدة ويظن الكثيرون أنها الفضالة نظرًا لإمكانياتها المادية وممتلكاتها الفاخرة.

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ويذكر أن النيابة العامة بالكويت أصدر قرار بتجميد أرصدة عدد من المشاهير ومنعهم من السفر خارج البلاد لاتهامهم في قضية غسيل أموال، و أعلنت عن أسماء عشرة منهم فقط، وهم:" حليمة بولند، مريم رضا، يعقوب بو شهري، دانة الطويرش، مشاري بويابس، عبدالوهاب العيسى، فرح الهادي، جمال النجادة، شفاء الخراز، فوز الفهد".

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