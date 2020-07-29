في أول أيام عيد الأضحى..ليلة شعبية "أون لاين"

يستعد نجوم الأغنية الشعبية في مصر لحفلهم الغنائي "أون لاين" ضمن فعاليات عيد الأضحى المبارك التابع لمهرجان الموسيقي، الذي يقام برعاية إحدى شركات المحمول الكبرى في مصر.

يضم الحفل مجموعة من أبرز مطربي اللون الشعبي في مصر وهم "احمد عدوية،عبد

الباسط حمودة، أحمد شيبة، طارق الشيخ".

ومن المقرر أن يذاع الحفل يوم الجمعة الموافق 31 يوليو في تمام الساعة العاشرة مساءً عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ويعتبر حدث نادر من نوعه

أن يجتمع أبرز نجوم الشعبي في حفلٍ واحد.

يأتي الحفل ضمن الموسم الثاني من مهرجان الموسيقى "أون لاين"، حيث شارك بحفل سابق في الموسم الأول وحقق نسبة مشاهدة عالية على "يوتيوب"، وشارك العديد من فرق موسيقى الأندر جراوند أبرزهم "وسط البلد، مسار إجباري" بالإضافة إلى الكينج محمد منير والفنانة دينا الوديدي.

Advertisements