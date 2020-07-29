الليلة.. عرض خاص لفيلم الغسالة بحضور أبطاله

يحتفل أبطال فيلم "الغسالة" بالعرض الخاص للعمل مساء اليوم الأربعاء ، في احد دور العرض السينمائية، وذلك قبل طرحه في عيد الأضحى القادم.
وفي إطار كوميدي خيالي، تدور الأحداثحول غسالة متطورة يمكن من خلالها السفر عبر الزمن، مما تتسبب في العديد من الصراعات والمفارقات بين مستخدمها.
ويذكر ان فيلم "الغسالة" بطولة كل من محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلام، بيومي فؤاد، أحمد فتحى، طاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.
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