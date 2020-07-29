الليلة.. عرض خاص لفيلم الغسالة بحضور أبطاله

يحتفل أبطال فيلم "الغسالة" بالعرض الخاص للعمل مساء اليوم الأربعاء ، في احد دور العرض السينمائية، وذلك قبل طرحه في عيد الأضحى القادم.

وفي إطار كوميدي خيالي، تدور الأحداث

حول غسالة متطورة يمكن من خلالها السفر عبر الزمن، مما تتسبب في العديد من الصراعات والمفارقات بين مستخدمها.

ويذكر ان فيلم "الغسالة" بطولة كل من محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلام، بيومي فؤاد، أحمد فتحى، طاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.