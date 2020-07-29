نقابة المهن الموسيقية تهدد طليق سمية الخشاب وصاحب “بنت الجيران”

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وأشار رمضان في تصريحات له إلى أن “الأغنية لا زالت ممنوعة من العرض بسبب العقوبة التي وضعتها نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، على حسن شاكوش لعدم حصوله على تصريح بالغناء”

ونشر المطرب أحمد سعد، عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستغرام” البوستر الدعائي للأغنية، وعلق عليه: “وأخيرًا بكرة الساعة 5 هتنزل أغنيتي أنا وحسن شاكوش”.

والأغنية تجمع لأول مرة بين المطرب أحمد سعد والمطرب حسن شاكوش، وهي من كلمات محمود خليفة، وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى” إسلام” .

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وشدد رمضان على أنه “في حالة طرح الأغنية سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهما لعدم تنفيذ القرار.

ويذكر أن شركة “مزيكا” كانت قد أجلت طرح أغنية “100 حساب” ذلك لحين التوصل إلى حل لأزمة حسن شاكوش مع نقابة المهن الموسيقية.

وفي شباط الماضي وصلت إحدى أغنيات حسن شاكوش إلى المركز الثاني على مستوى العالم من حيث عدد مرات الاستماع على موقع “ساوند كلاود”.

وتفوق شاكوش، مطرب المهرجانات، بأغنية “بنت الجيران”، على أغاني لنجوم عالميين حيث حلت في المركز الثانى بأكثر من 45 مليون مرة استماع، و4.5 مليون مرة في الأسبوع، غير أن نقابة المهن الموسيقية في مصر لا تعترف بهذا النوع من الغناء (المهرجانات) وأصدرت قرارا بمنعهم من الغناء.

ويذكر أن سعد كان متزوجا من النجمة سمية الخشاب لكنه انفصل عنها بعد فترة صغيرة من زواجهما، ووصفته الخشاب، بأنه شخصاً متهوراً في قراراته وأنها حاولت نصحه أكثر من مرة، خاصة وأنها اعترضت على ما يقدمه مؤخراً بخلاف نظرته في العديد من الأمور في الحياة.

واشارت الخشاب عن أحمد سعد بأنه شخص أناني ولديه حب تملك، وأنها انتظرت كثيراً حتى يصلح من نفسه، فهو يعتبر المرأة عبارة عن “جارية”، إلى جانب رفضه عملها وعلاقتها القوية بوالدتها، لدرجة وصلت لحد الغيرة منها، مشيرة إلى أنه كان يرغب في أن يفصلها عن العالم تماماً.