تراند اليوم : بالبرنيطة .. رانيا منصور بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور – شاهد

نشرت الفنانة رانيا منصور صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام .

وظهرت رانيا منصور في جلسة التصوير بفستان اسود ، وشعرها الأسود المنسدل على الأكتاف مع برنيطه سوداء .

ولقيت الصورة ردودا واسعة من جانب متابعيها وجاءت أبرز التعليقات علي الصورة كالتالي : ” شكلك يجنن ، الصور تحفه ، القمر “.

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يذكر ان اخر أعمال رانيا منصور، مسلسل نصيبي وقسمتك في حكاية “بدلة جديدة” مع شريف سلامة.

الحكاية الرابعة من مسلسل “نصيبى وقسمتك” من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة، بطولة شريف سلامة ورانيا منصور وشقيقتها نورهان وسلوى عثمان