تراند اليوم : شاهد . أول تعليق لـ “آيشواريا راي” بعد شفائها وإبنتها من فيروس كورونا

في أول تعليق لها بعد شفائها هي وإبنتها من فيروس كورونا الذي أصيبا به مؤخراً، أعربت النجمة الهندية آيشواريا راي عن شكرها وإمتنانها لكل من دعمها وتمنى لها ولإبنتها الشفاء.
ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تعبر عن الحب والإمتنان وعلّقت بالقول:”أشكركم كثيرًا جدًا على دعواتكم وصلواتكم وقلقكم وأمنياتكم وحبكم لملاكي الصغير آراذيا ووالدي أميتاب وأبهيشيك وأنا”.
مضيفة:”أعتبر نفسي مديونة لكم للأبد، بارك الله فيكم جميعًا، لكم دائمًا حبي وصلواتي لتكونوا في أفضل حال ومن حولكم، كونوا جيدين وأمنين وليبارككم الله، أحبكم جميعا”.
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✨❤️THANK YOU SO SO MUCH for ALL your Prayers , Concern, Wishes and Love for my darling Angel Aaradhya 🥰🙏❤️and for Pa, Ab ...and me✨TRULY OVERWHELMED and forever indebted...GOD BLESS YOU ALL ❤️✨ALL MY LOVE ALWAYS and Prayers for the well-being of you ALL and all yours... Truly, Deeply and Heartfelt... ❤️Be Well and Be Safe GOD BLESS ✨LOVE YOU All too🙏❤️✨