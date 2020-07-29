تراند اليوم : شاهد . أول تعليق لـ “آيشواريا راي” بعد شفائها وإبنتها من فيروس كورونا

في أول تعليق لها بعد شفائها هي وإبنتها من ​فيروس كورونا الذي أصيبا به مؤخراً، أعربت النجمة الهندية ​آيشواريا راي عن شكرها وإمتنانها لكل من دعمها وتمنى لها ولإبنتها الشفاء.

ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تعبر عن الحب والإمتنان وعلّقت بالقول:”أشكركم كثيرًا جدًا على دعواتكم وصلواتكم وقلقكم وأمنياتكم وحبكم لملاكي الصغير آراذيا ووالدي أميتاب وأبهيشيك وأنا”.

مضيفة:”أعتبر نفسي مديونة لكم للأبد، بارك الله فيكم جميعًا، لكم دائمًا حبي وصلواتي لتكونوا في أفضل حال ومن حولكم، كونوا جيدين وأمنين وليبارككم الله، أحبكم جميعا”.