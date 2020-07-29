تراند اليوم : بالصور.. موعد ثالث لطرح فيلم “عقيدة”.. النحس يطارد كريستوفر نولان

حدد صناع فيلم Tenet “عقيدة” موعدًا جديدًا لطرح الفيلم المنتظر بشدة، بعد تعرضه للتأجيل أكثر من مرة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووفقًا لموقع “فارايتي” الأمريكي، أعلن المخرج كريستوفر نولان طرح فيلمه في دور العرض العالمية 26 أغسطس/آب المقبل، وافتتاح عرضه محليًا في الولايات المتحدة الأمريكية 3 سبتمبر/أيلول.

وأوضح الموقع، أن دور العرض العالمية ستقتصر على 70 سينما فقط، بما في ذلك إنجلترا، إلا أن الفيلم لن يصدر في الصين.

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وكان من المفترض طرح فيلم “عقيدة” في شهر يوليو/تموز، إلا أن صناعه أبدوا تخوفًا من فيروس كورونا ليعلنوا مؤخرًا تأجيله إلى أجل غير مسمى.

فيلم “عقيدة” بطولة جون دينزل واشنطن وروبرت باتينسون، وإخراج كريستوفر نولان، ويدور حول الجاسوسية والسفر عبر الزمن.