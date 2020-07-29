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تراند اليوم : أول ظهور لنيللي كريم مع خطيبها عمر إسلام علي متن باخرة – إتفرج

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كشف موقع et بالعربي عن أول صور تجمع كل من نيللي كريم وخطيبها رجل الأعمال عمر إسلام، وذلك بعد إعلانهما الخطوبة منذ فترة قصيرة.

ويظهر نيللي كريم وعمر إسلام سويًا في عرض البحر داخل باخرة وصورة أخرى يظهران على شاطئ البحر.

وكانت نيللي كريم أعلنت عن خطوبتها منذ فترة قصيرة وأثارت حالة من الجدل الواسع بسبب بعض الصور التي كشفت من خلالها خطوبتهما.

وأحدث أعمال الفنانة نيللى كريم مسلسل “100 وش” والذي يشارك في بطولته اسر ياسين وشريف الدسوقي، وتاليف محمد ناير وأحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكرى.

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على متن باخرة.. أول صور للفنانة نيللي كريم مع خطيبها عمر إسلام

على متن باخرة.. أول صور للفنانة نيللي كريم مع خطيبها عمر إسلام

 

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