تراند اليوم : شيرين: “أشهد الله أني لم ألجأ الي عمليات التجميل”

قالت الفنانة شيرين، إنها ضد عمليات التجميل إلا إذا كانت للضرورة الملحة، كون الجمال جمال الروح إلى جانب أن الله سبحانه وتعالى خلقنا فى أجمل صورة، وتابعت:”مش لازم شفايفى تكون مترين وحواجبى ومنخيرى كدا يعنى.. ربنا خلقنا فى أجمل صورة وعمليات التجميل لا تتم إلا لضرورة ملحة”.

وأضافت “شيرين”، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “التاسعة”، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن أطباء التجميل لهم دور هام فى حياة البشر ، وبخاصة عندما يتعرض البعض إلى حوادث، مشيرة إلى أنها لم تجرى عمليات تجميل مطلقاً، وتابعت:”أشهد الله أنى لم الجأ إلى عمليات التجميل”.