تراند اليوم : شاهد.. تعليق الفنانة شيرين على صورها الأخيرة على البحر

قالت الفنانة شيرين، إن الصور الأخيرة التى ظهرت فيها وهى ترتدى فستان أزرق على شاطئ البحر، كانت بهدف توعية المواطنين بأن الشواطئ مغلقة من أجل الحفاظ على صحة وحياة المواطنين، بسبب جائحة كورونا، وتابعت:” مش لازم الواحد ينط فى البحر علشان يكون سعيد..خاصة عندما لا تكون الدنيا أمان ومفيش وسائل إنقاذ”.

وناشدت “شيرين”، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “التاسعة”، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، الجميع الألتزام بقوانين غلق الشواطئ العامة، حفاظاً على حياتهم، وتابعت:” نعم ربنا علينا كتيرة ومش بنحس بيها غير لما نفتقدها..حبيت أوصل رسالة وأتمنى أنها تكون وصلت”. ولفتت الفنانة شيرين، إلى أن الإنسان يجب أن يستمتع بالهواء والنقى واستنشاقه والمشاهد الخلابة للبحر، دون النزول للبحر، وتعريض حياته للخطر، وتابعت:” استمتعوا بالتنفس دون الحاجة لجهاز أكسجين”.