وفاة والدة الفنانة رحاب الجمل

رنا صلاح الدين - أعلنت الفنانة المصرية رحاب الجمل، عن وفاة والدتها صباح اليوم الأربعاء ٢٩يوليو، وذلك في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع فيس بوك.

رحاب الجمل قالت في تدوينتها: "إنا لله وإنا إليه راجعون والدتي في ذمة الله"، وحصدت تدوينة رحاب الجمل على العديد من التعليقات التي واستها في رحيل والدتها.

من ناحية أخرى شاركت رحاب الجمل فى مسلسلين خلال شهر رمضان الماضي الأول هو "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجي.

والمسلسل الثاني وهو "2 في الصندوق" الذي شاركت في بطولته إلى جانب حمدي الميرغني وأوس أوس ونهى عابدين وصلاح عبد الله ومحمود البزاوي وبيومي فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وهايدي رفعت ومحمد حسني وياسر الطوبجي تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.

رحاب الجمل