"مش راح نختلف".. أحدث كليبات ديانا حداد

أطلقت الفنانة اللبنانية ديانا حداد أحدث أغنياتها المنفردة المصورة بطريقة الفيديو كليب من اللون الغنائي اللبناني، بعنوان "مش راح نختلف".

الكليب من إخراج نهلة الفهد، وكلمات علي المولى وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ، ويحمل فكرة جديدة في الطرح والأسلوب والكلمات.



إخراج الكليب شكّل مفاجأة للفنانة ديانا حداد التي لم تكن تعلم به، إذ قامت المخرجة نهلة الفهد بالتعاون مع إدارة أعمالها، بتنفيذ المونتاج دون علم حداد، معتمدة على فيديوهات مصورة من إحدى رحلتها مع ديانا إلى العاصمة الفرنسية باريس.





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وعبرت ديانا عن سعادتها بهذه المفاجأة السارة والجميلة لها ولجمهورها الكبير في الخليج والوطن العربي .

وقالت: "لم أكن أعلم أن التي تصوره لي أختي وصديقتي نهلة الفهد خلال رحلتنا إلى باريس أنها من أجل استخدامها في هذه الأغنية، فعلاً فاجأتني هي وإدارة أعمالي بهذا الكليب".

وأوضحت حداد أن الأغنية تحمل اللون اللبناني وهي من الأغنيات القريبة إلى قلبها لما تحمله من أسلوب وكلمات مختلفة ولحناً جميلاً، وجددت التعاون بها مع الملحن فضل سليمان والموزع عمر صباغ، حيث قامت بتسجيلها وتنفيذها ما بين دبي وبيروت.





وقد عرض الكليب بشكل حصري عبر قناة روتانا على موقع "يوتيوب" إلى جانب موقع "ديزير" المتخصص بعرض الأغني والفيديوهات العربية والعالمية، وعبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وهي من إنتاج روتانا للصوتيات والمرئيات.