Jul 29, 2020
في اليومين السابقين، أعلنت النجمة اللبنانية نانسي عجرم دخولها عالم “تيك توك” من خلال فيديو طريف جمعها مع بناتها ميلا، إيلا وليا.
وفي معلومات حصرية لموقع “الخليج 365” علمنا أن تطبيق تيك توك بصدد انتاج حفلة ضخمة لنانسي عجرم ضمن فكرة جديدة وديكور لافت وإضاءة وموسيقى مبهرين، حيث أن القيمين على الفكرة يعملون على قدم وساق لوضع اللمسات النهائية على كافة التفاصيل لبث الحفلة أونلاين قريبًا.
حفلة تيك توك ستكون على غرار الحفلة التي أحيتها نانسي عجرم في عيد الفطر في مايو الفائت، حيث أطلت حينها بحفل فني خاص أقيم في الهواء الطلق على سطح أحد المباني في مدينة بيروت، وذلك من دون حضور مباشر للجمهور الذي تابع الحفل من مختلف أنحاء العالم عبر بثّ حصري على قناة نانسي الرسمية على يوتيوب.
نذكر أن حفلة نانسي عجرم على يوتيوب حققت أكثر من أربعة ملايين مشاهدة حتى كتابة هذه السطور.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص- من بيروت الى كل العالم، نانسي عجرم في حفل مباشر على تيك توك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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