رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة المصرية الشابة هنادي مهنا لجلسة تصوير مبهجة، احتفالا بعيد ميلادها.
الفنانة المصرية ظهرت في الجلسة، وسط مجموعة من البالونات الملونة، واطلت بفستان أبيض، وجمعت شعرها في ذيل حصان، وتزينت بمكياج ترابي كثيف.
هنادي شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وقد انهالوا عليها بتعليقات التهنئة بعيد ميلادها.
الفنانة المصرية تلقت تهنئة رومانسية من خطيبها الفنان أحمد خالد صالح، حيث كتب، على حسابه على "انستجرام": "إلى من علمتني كيف أحب حقا، ابنتي الأولى التي تجعلني أضحك كثيرا".
وأضاف: "أتمنى لكي سنوات كثيرة من موهبتك وجمالك وكرمك ومرحك ولطفك، وسنوات كثيرة من إكمال بعضنا لبعض، كل سنة وانتى طيبه يا نجمتى وقمرى، أحبك كثيرا".
هنادي ردت على تهنئة خطيبها، بقولها: "أحلى حاجة في حياتي كلها، شكرا إنك تجعلني أفضل كل يوم، أتمنى إني دائما أجعلك سعيد. يا نصفي الأفضل.. بحبك".
كانت هذه تفاصيل خبر هنادي مهنا تحتفل بعيد ميلادها بجلسة تصوير مبهجة.. وتتلقى تهنئة رومانسية من خطيبها الفنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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