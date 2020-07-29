ياسمين الخطيب تدعم "البوركيني" بصورة لوالدتها في حمام السباحة.. شاهد

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رنا صلاح الدين - يبدو أن الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب قررت دعم المحجبات، وذلك بعد موجة الهجوم الأخيرة عليهن، ومنع بعض إدارات الشواطئ والنوادي نزولهن إلى المياه بسبب ارتداء المايوه الشرعي، أو ما يسمى "البوركيني".
ياسمين نشرت صورة لوالدتها في حمام السباحة، وهي ترتدي "البوركيني"، وذلك على حسابها الخاص على موقع "انستجرام".
الإعلامية المصرية تغزلت في والدتها، بقولها: "هو فيه بوركيني حلو كده!.. مامي.. ملكة المربات".
وكانت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب قد نشرت من قبل صورة لوالدتها وعلقت عليها قائلة: «أثبتت التجارب العلمية، أن إختلاط چينات الشمال اللبناني بچينات غرب تركيا، على أرض المحروسة، يُنتج صينية نابلسية بالقشطة والعسل والفستق.. كل سنة وانتِ طيبة يا ملكة المربات».
ياسمين الخطيب
وعلى صعيد آخر، تعمل الفنانة ياسمين الخطيب حاليا، على تصوير مشاهدها في فيلم "٢ طلعت حرب».
فيلم "2 طلعت حرب" من بطولة أحمد مجدي، محمود قابيل، سمير صبري، أحمد وفيق، شيري عادل، دلال عبد العزيز، إنتاج محسن علم الدين، إخراج مجدي أحمد علي.
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