عمرو عبد الجليل مدير بنك ويقود عصابة فى "الخطة العامية"

رنا صلاح الدين - يستعد الفنان والنجم المصري عمرو عبد الجليل، لتجسيد دور مدير بنك خلال أحداث فيلم "الخطة العامية"، للنجمين على ربيع وتوتة – محمد عبد الرحمن، ويساعدهم على سرقة البنك الذي يعمل فيه خلال الأحداث.

ويبدأ عمرو عبد الجليل فى تكوين تشكيل عصابى من ثلاث أشخاص على ربيع وتوتة وغادة عادل، ويدعوا أنهم مكفوفون، وتتوالي الأحداث في إطار كوميدي، والفيلم من إخراج معتز التوني، ومن تأليف كل من أحمد عبد الوهاب وكريم كنز.

وفي نفس السياق يشارك عمرو عبد الجليل يشارك في بطولة فيلم "النمس والإنس" للنجم محمد هنيدى والذى يواصل تصويره بشكل يومى في الديكور الخاص به باستوديو شريف عرفة.

وكان آخر ظهور لعمرو عبد الجليل في السينما فيلم "كازابلانكا"، والذى عرض عام 2019، وشارك في بطولته كل من الفنان أمير كرارة وإياد نصار وغادة عادل ولبلبلة ومجموعة من النجوم تأليف هشام هلال.

كما عرض لعمرو عبد الجليل مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف في شهر رمضان الماضى من إخراج ياسر سامى وتأليف عمرو سمير عاطف، وشارك في بطولته كل من سهر الصايغ، وأحمد وفيق، وناهد السباعى، ومحمد لطفى وآخرين من النجوم.