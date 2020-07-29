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شكرا لقرائتكم خبر عن بسام لطفي يثير الجدل حول حالته الصحية ويخضع لفحص فيروس كورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 29 يوليه 2020
الممثل السوري بسام لطفى
أثار الممثل السوري بسام لطفى جدلاً واسعاً بين الجمهور حول حالته الصحية، وذلك بعد تداول معلومات عن تدهور وضعه الصحي، مما إستدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والخضوع لبعض الفحوص والتحاليل.
وضجت صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بالعديد من الرسائل والتعليقات التي تمنت له الشفاء العاجل ودوام الصحة.
فيما نقلت إحدى الصفحات معلومات عن وضعه الصحي وخضوعه لفحص فسروس كوروناقائلةً:"تعرض الفنان بسام لطفي لوعكة صحية اضطر بسببها للدخول إلى المستشفى وإجراء العديد من الفحوصات الطبية ومنها مسحة فيروس كورونا التي جاءت نتيجتها سلبية، كذلك قام لطفي بإجراء تصوير "طبقي محوري" ليتبين أنه يعاني من وجود ماء بالقرب من القلب مما تسبب له بمشاكل تنفسية و ضيق في الصدر ويقوم حالياً بالعلاج ولكن لا يحتاج حالياً لعمل جراحي، وهو حالياً متواجد في منزله في دمشق وتتم مراقبة وضعه الصحي".
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