شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم عنيف على إلهام الفضالة بعد دفاعها عن المتهمين بغسيل الأموال والان مع التفاصيل

الأربعاء 29 يوليه 2020 الممثلة الكويتية إلهام الفضالة Advertisements تعرّضت الممثلة الكويتية إلهام الفضالة​ لهجوم عنيف، بعد دفاعها عن بعض المشاهير المتهمين بقضية غسيل الأموال، بعد الكشف عن أسمائهم بسبب الأخبار المغلوطة، التي تُنشر عنهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي. ونشرت إلهام عبر صفحتها الخاصة مقطع فيديو، علّقت فيه على الأزمة الحاصلة، قائلة: "لا ياخدكم الكلام.. رب العالمين ليش عطانا عقل.. علشان نتريث ونتأنى وما نظن.. إن بعض الظن إثم".

وأضافت: "دام ما طلع شي رسمي قال فلان فعلته وفلانة فعلتها، خلاص هدوا هدوا ونشوف شو يصير.. والأيام تثبت.. الأيام رح تكشف لنا". ودعت إلهام المتابعين بشكل صريح الى عدم الإنسياق وراء إتهام المشاهير والإساءة إليهم، بتعليقات سلبية من دون أن يكون هناك إدانة رسمية لهم من جانب السلطات المختصة، الأمر الذي عرضها للكثير من الانتقادات والهجوم بسبب موقفها، مؤكدين أن التحقيق واضح وشفاف، ويتهم هؤلاء بتهم خطيرة بسبب أموالهم الطائلة.

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