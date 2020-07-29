فن ومشاهير

آيشواريا راي في أول تعليق لها بعد شفائها وإبنتها من فيروس كورونا

0 نشر
رباب 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن آيشواريا راي في أول تعليق لها بعد شفائها وإبنتها من فيروس والان مع التفاصيل

الأربعاء 29 يوليه 2020

النجمة الهندية آيشواريا راي وإبنتها

Advertisements

في أول تعليق لها بعد شفائها هي وإبنتها من ​فيروس كورونا​ الذي أصيبا به مؤخراً، أعربت النجمة الهندية آيشواريا راي ​عن شكرها وإمتنانها لكل من دعمها وتمنى لها ولإبنتها الشفاء.

ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تعبر عن الحب والإمتنان وعلّقت بالقول:"أشكركم كثيرًا جدًا على دعواتكم وصلواتكم وقلقكم وأمنياتكم وحبكم لملاكي الصغير آراذيا ووالدي أميتاب وأبهيشيك وأنا".

مضيفة:"أعتبر نفسي مديونة لكم للأبد، بارك الله فيكم جميعًا، لكم دائمًا حبي وصلواتي لتكونوا في أفضل حال ومن حولكم، كونوا جيدين وأمنين وليبارككم الله، أحبكم جميعا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آيشواريا راي في أول تعليق لها بعد شفائها وإبنتها من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا