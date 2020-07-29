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شكرا لقرائتكم خبر عن آيشواريا راي في أول تعليق لها بعد شفائها وإبنتها من فيروس كورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 29 يوليه 2020
النجمة الهندية آيشواريا راي وإبنتها
في أول تعليق لها بعد شفائها هي وإبنتها من فيروس كورونا الذي أصيبا به مؤخراً، أعربت النجمة الهندية آيشواريا راي عن شكرها وإمتنانها لكل من دعمها وتمنى لها ولإبنتها الشفاء.
ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تعبر عن الحب والإمتنان وعلّقت بالقول:"أشكركم كثيرًا جدًا على دعواتكم وصلواتكم وقلقكم وأمنياتكم وحبكم لملاكي الصغير آراذيا ووالدي أميتاب وأبهيشيك وأنا".
مضيفة:"أعتبر نفسي مديونة لكم للأبد، بارك الله فيكم جميعًا، لكم دائمًا حبي وصلواتي لتكونوا في أفضل حال ومن حولكم، كونوا جيدين وأمنين وليبارككم الله، أحبكم جميعا".
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