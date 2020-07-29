محمد اسماعيل - القاهرة - أكد الفنان مراد مكرم أنه يرفض السفر للدول التي تعلن العداء لمصر. وكتب عبر حسابه على الفيسبوك:"" معرفش أنا بفكر غلط ولا لأ، بس أنا ما بشتريش أي منتج ولا بسافر لبلد معلنة عداوتها لبلدي بطريقة واضحة". Advertisements واستكمل:" بالنسبالي ده نوع من أنواع الخيانة.. وما تقليش الحكومة حاجة والشعب حاجة تانية.. كله منفد علي بعضه". مراد مكرم غاب مؤخرًا عن السباق الدرامي الرمضاني وعرض له قبل رمضان مسلسل "شبر مية" من بطولة أحمد السعدني، نجلاء بدر، محمد علي رزق، ‏محمد ‏جمعة، رجاء الجداوي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مراد مكرم:"مابشتريش أي منتج لبلد معلنة عداوتها لبلدي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.