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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
في ثاني صفقاتها مع مطربي المهرجانات، تعاقدت شركة روتانا مع المغني والمؤلف عمر يوسف "البلدوزر"، على التوزيع الديجيتال لأغانيه عبر إحدى التطبيقات التابعة لمجموعة الشركة.
البلدوزر وقع على العقد بمقر الشركة بالقاهرة أمس الثلاثاء، وذلك قبل أيام من طرح أحدث مهرجان له "المعلم كرومبو"، الذي يقدمه بمشاركة خالد لولو وفادي، والمقرر طرحه أول أيام العيد عبر موقع يوتيوب.
وبدأ عمر يوسف الشهير بلقب "البلدوزر"، مشواره كمؤلف أغاني مهرجانات، وتعاون مع الفنان محمد رمضان بعدة أغاني منها "كورونا فيروس"، و"أنت جدع"، و"أمي ملكة".
ويأتي تعاقد روتانا مع البلدوزر، وسط حالة جدل واسعه أثيرت عقب طرحها أول أعمالها مع مغني المهرجانات حمو بيكا، وهي أغنية "إيه الحكاية"، التي يقدمها بمشاركة علي قدورة، ونور التوت، وفيجو، ومودي أمين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حمو بيكا.. روتانا تتعاقد مع مغني المهرجانات البلدوزر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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