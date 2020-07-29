شيرين: "رفضت قتل صرصار في إعلان بأجر خزعبلي" لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة شيرين أنها لا تغضب من لقب "شيرين صرصار" الذي حصلت عليه بعد نجاح شخصيتها في مسرحية "المتزوجون".

أوضحت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، "أنها رفضت عرضا مغريا لعمل إعلان عن مبيد حشري يتطلب قتل صرصار، بعد نجاح المسرحية".

وأضافت: "لقب شيرين صرصار ده سبب شهرتي، طلبوني في إعلان لمبيد حشري بعدها بأجر خزعبلي، أجر ما اخدوش في مسلسل كامل، قولت مش معقول لازم أفكر كويس".

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واستكملت: "بعد ما فكرت قولت معقول ههد صورة اللي في خيال المشاهد! اني بعامل الصرصار اللطيف اللي أنا جوزته وجبت له صرصارية فاجيب مبيد وابخ عليه وابقى قتلته".

واختتمت:"رفضت الإعلان الفلوس مش كل حاجة، المهم الرضا".

شيرين شاركت مؤخرًا في مسلسل "سابع جار" الذي حقق نحاجا كبيرا وقت عرضه.