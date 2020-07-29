محمد رمضان يقترب من 10 مليون مشاهدة بـ" تيك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - اقتربت أغنية "تيك توك"، للفنان محمد رمضان، من تحقيق 10 مليون مشاهدة، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".
"تيك توك"، تعاون فيها محمد رمضان مع مغني الراب الأرميني الأصل سوبر ساكو.
وشارك "رمضان" في كتابة الأغنية، وصورها في مصر، بينما قام ساكو بالتصوير في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، والكليب من إخراج حسام الحسيني.
"تيك توك"، شارك في كتابة كلماتها مع محمد رمضان، كابوس، وفرغلي بلاكس، وألحان فرغلي بلاكس، وتوزيع سوبر ساكو.
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