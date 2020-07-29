أبطال "الغسالة" يحتفلون بالعرض الخاص اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: يحتفل صناع فيلم "الغسالة" اليوم بالعرض الخاص له في إحدى السينمات بالسادس من أكتوبر. ويحضر من أبطال الفيلم هنا الزاهد وأحمد حاتم ومحمود حميدة وبيومي فؤاد ومحمد ثروت، وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة فيروس كورونا. ويفتتح عيد الأضحى بـ 100 شاشة عرض، مع الالتزام بتشغيل السينمات بـ 25% من طاقاتها الاستيعابية. الفيلم تدور أحداثه حول التنقل بين الأزمنة في إطار كوميدي، وهو التجربة الإخراجية الأولى لعصام عبد الحميد ومن تأليف عادل صليب.

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