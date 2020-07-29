بعد إليسا.. رامي جميل يتعاون مع حميد الشاعري

يعيش الفنان رامي جمال حالة من الشناط الفني لعام 2020، خاصة في مجال التلحين، حيث أعلن خلال الأيام القليلة الماضية عن تعاونه فنياً مع الفنانة إليسا في ألبومها الصيفي الجديد "صاحبة رأي".

بالإضافة إلى إعلانه عن عمل لحني يجمعه بالفنان حميد الشاعري، حسب ماأعلن على حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديهات "انستجرام"، حيث نشر صورة

برفقته مع الموزع والموزع الموسيقي حاتم عبد العزيز الشهير بـ "توما".

بالإضافة إلى تعاونه كتابياً للمرة الأولى ولحنياً مع إليسا، حيث أعلن عنها قائلاً:"أعلن رامي عن تجربته الكتابية واللحنية قائلاً:"على حس حكايتنا..تجربة مش بعملها كتير إني أكتب وألحن أنا حاولت أفضل ساكت لكن لقيت إن الكل

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إتكلم اتفضلي نزلي الألبوم عاوزين نتبسط".

يذكر أن رامي طرح أخيراً ألبومه الجديد "أنا لوحدي" الذي تضمن 15 أغنية منها "سقف، بيهم كلهم، لقلبك سلام، استغنيت، اللي مشيوا، عيونك خطر، فكرة المتساب، بعد ما أغيب، فاهماني، مين غيرك في القلب، ماغيرتش"، تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء، أبرزهم "مصطفى حسن، أحمد المالكي، أحمد عرفان، محمد أبو نعمة، جمال الخولي، رقية عبد العزيز"، ومن الملحنين "بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين".