الليلة ..لقاء أون لاين لـ ريا أبي راشد مع نجوم فيلم صاحب المقام

أعلنت الفنانة يسرا ،اليوم، عن لقاءً سيعقد مع الإعلامية الشهيرة "ريا أبي راشد"، عبر منصة "شاهد VIP".

نشرت يسرا تفاصيل الخبر عبر خاصية "ستوري" على "انستجرام"، حيث من المقرر إذاعة اللقاء في تمام الساعة الـ 9 بتوقيت مصر في بث مباشر على شاهد.

يتم طرح الفيلم غداً الخميس حصريا على منصة شاهد قبل

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عرضه في صالات السينما.

بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، وريهام عبدالغفور، ونسرين أمين، ومحمود عبدالمغنى وإنجى المقدم، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وهو أول فيلم صوفي مصري، كما وصفه مؤلفه.

تدور أحداث الفيلم حول رجل الأعمال الناجح يحيى، الذي يقع في

العديد من المتاعب في حياته بسبب قرار اتخذه في إحدى صفقاته، ليجد أن مستقبله ينهار أمامه ويكاد أن يخسر عائلته، فيحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه بمساعدة سيدة تُعرف بصلاحها وَوَرَعِها إذ يُشاع بأنها ذات حظوة ومباركة لدرجةٍ يشبّهها البعض بالأولياء. وفي لحظة دخول زوجته في غيبوبة، يتغير كل شيء في حياته، ويبدأ رحلته إلى أماكن غريبة عنه تماماً، ليلتقي بأشخاص لم يتوقع يوماً أن يتعرف إليهم.