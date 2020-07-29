فيديو..محمد فؤاد يتخطى الـ31 ألف مشاهد بكليب "شكوى إلى الله" على "يوتيوب"

حقق الفنان محمد فؤاد بكليب أغنيته الجديدة "شكوى غلى الله" أكثر من 31 ألف مشاهدة بأغنية "شكوى إلى الله"، وذلك في أقل من 24 ساعة من طرحها عبر

قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات والحان:محمد فؤاد، توزيع:كريم عبد الوهاب، والكليب من إخراج:كريم مسلم.

يمثل الكليب عودة غنائية مميزة لـفؤاد، حيث كانت آخر مشاركاته الغنائية في عام 2016، من خلال أغينة "ناوي على سهرة"، التي بلغ عد مشاهداتها أكثر من 400 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات:أيمن بهجت قمر، ألحان:وليد سعد، توزيع:هاني محروس.