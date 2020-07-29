الليلة.. فريق الفن الصادق يحيي حفل موسيقى عربية بساقية الصاوي

يقدم فريق "الفن الصادق" حفل موسيقى عربية بساقية الصاوي بقيادة المايسترو إسماعيل صادق، وذلك اليوم، الأربعاء الموافق 29 من يوليو، في تمام الساعة السابعة مساءً على مسرح النهر. يسعى فريق "الفن الصادق" بجهد كبير لتقديم أغانى الزمن الجميل بشكل جديد ومبدع حتى يعرف الجيل الحالى والجديد قيمة مطربى وفنانى الزمن الخالد الجميل. جديد ومبدع حتى يعرف الجيل الحالى والجديد قيمة مطربى وفنانى الزمن الخالد الجميل. Advertisements ويشار إلي ان تقام حفلات ساقية عبدالمنعم الصاوي مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية الذى نص عليها بيان رئاسة الوزراء من حيث نسبة الدخول التى لن تتجاوز ال 25% واجراءات التعقيم وعدم السماح بالدخول لمن لا يرتدون الكمامة. رئاسة الوزراء من حيث نسبة الدخول التى لن تتجاوز ال 25% واجراءات التعقيم وعدم السماح بالدخول لمن لا يرتدون الكمامة. وفى هذه الظروف قررت الساقية ان تستقبل جمهورها بشكل مختلف كوسيلة لمراعاة التباعد الاجتماعى فسيجلس بجوار الحضور مجموعة منوعة من فنانى الزمن الجميل من خلال صور لهم مطبوعة على الكراسى.

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