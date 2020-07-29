صابرين توجه لجمهورها رسالة شديدة اللهجة

وجهت الفنانة الكبيرة صابرين لجمهورها رسالة شديدة اللهجة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وكتبت صابرين عبر صفحتها قائلة : "اي حد هيكتب كلام فيه إساءة او تنمر هعمل تصرف مش لصالحه.. وقد اعذر من انذر من هذه اللحظة". لصالحه.. وقد اعذر من انذر من هذه اللحظة". ويذكر ان خاضت الفنانة صابرين السباق الرمضاني الماضي 2020 بمسلسل "ليالينا ٨٠" وشاركها البطولة كل من إياد نصار، غادة عادل، خالد الصاوي، محمد عادل، نهى عابدين، محمد رشاد، إخراج أحمد صالح، تأليف أحمد عبدالفتاح. خالد الصاوي، محمد عادل، نهى عابدين، محمد رشاد، إخراج أحمد صالح، تأليف أحمد عبدالفتاح. تدور الأحداث في الثمانينات حول حياة هشام، الذي يعود من العمل بالخليج وتتغير حياته بعد حادث سيارة تتعرض له ابنته جميلة مع السائق راضي، ويبدأ في ملاحظة ما لا يعلمه عن زوجته مريم.

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