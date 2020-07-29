تراند اليوم : فيديو| رد مفاجئ من “حليمة بولند” على اتهامها بـ “غسيل الأموال”

علقت الإعلامية الكويتية حليمة بولند للمرة الأولى على إدراج اسمها ضمن قائمة المشاهير المتورطين في قضايا غسيل أموال، والذين تم الإعلان عن التحفظ على أموالهم لحين التحقيق معهم ومعرفة مصدر ممتلكاتهم.

وطالبت بولند في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على تطبيق “سناب شات” بأن تكون أول من تتم محاسبتهم من بين المدرجة أسماؤهم في تلك القضية، وقالت إنها مستعدة لأن يتم معاقبتها حال أثبتت النيابة الكويتية تورطها.

وأضافت أنها تحدثت في برنامجها “هنا الكويت” على قناة “سكوب” عن جريمة غسيل الأموال، وطالبت حلقاتها بتشريع قوانين صارمة لمحاربة الفساد المتمثل في جريمة “غسيل الأموال”.

وتابعت قائلة إنها لو كانت أحد المشاركين في جريمة “غسيل الأموال الشنيعة” تجاه وطنها، فإنها تتمنى أن تكون أول واحدة تتم محاسبتها واتخاذ إجراء عقابي بحقها.

وكان العديد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي تحدثوا في مقاطع فيديو عن ورود أسمائهم كمتهمين في قضية غسيل الأموال.

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وكانت صحيفة “القبس” نشرت قائمة بأسماء مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، المتهمين بـ”غسيل الأموال”.

وعممت وزارة الداخلية الكويتية، أسماءهم المتهمين على المنافذ البرية والمطار، لمنع هروب المشتبه بهم في قضية الفساد المثيرة.

وضمت قائمة “مشاهير غسيل الأموال” 10 أشخاص، هم: يعقوب بوشهري، وفوز الفهد، ودانة الطويرش، ومشاري بو يابس، وحليمة بولند، وعبدالوهاب العيسى، وفرح الهادي، إضافة إلى جمال النجادة، وشفاء الخراز، ومريم رضا.