تراند اليوم : وفاة والدة الفنانة رحاب الجمل صباح اليوم .. البقاء لله

أعلنت الفنانة رحاب الجمل عن وفاة والدتها صباح اليوم الأربعاء، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حيث كتبت “إنا لله وإنا إليه راجعون والدتى فى ذمة الله”.

وشاركت رحاب الجمل فى مسلسلين خلال شهر رمضان الماضى الأول هو “البرنس” تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.