تراند اليوم : بعد تسريب صورتها عارية مع رجل..إنجي خوري تشعل ضجة بصورة جديدة

بعد حالة الغضب والجدل التي أثارتها الفنانة السورية المثيرة للجدل إنجي خوري، عقب ظهورها ترقص بملابسها الداخلية في حافلة نقل عام في بلغاريا، حيث بدت شبه عارية وتتراقص بشكل مثير ما فتح عليها هجومًا عنيفًا وأوصاف غير لائقة من قبل الجمهور، وبعد تسريب الفنانة قمر اللبنانية صورة لها رفقة والدتها عارية مع رجل في لبنان.

عادت “خوري” لإثارة الجدل لكن هذه المرة بصورة والدتها، حيث نشرت انجي خوري على متابعيها وجمهورها عبر منصة التواصل الاجتماعي انستجرام من خلال خاصية “استوري” صورة لوالدتها بمكياج كامل أظهرت جمال تفاصيل والدتها والشبه الكبير بينها وبين والدتها وكتبت على الصورة وقالت:”جمالك مامي”.

وانتشرت صورة والدة انجي بشكل كبير عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وتغزل جمهور خوري بجمال والدتها وأنوثتها، وأشار البعض إلى أن والدتها تفوقها في الجمال والأنوثة.

ويشار الى ان قمر اللبنانية كانت قد شاركت الجمهور صورة ظهرت فيها خوري ووالدتها عاريتين في وضعية مخلة للآداب العامة رفقة احدى الرجال خلال اقامتها في لبنان ورجح الجمهور اقامة خوري ووالدتها لعلاقة جنسية ثلاثية واصابتها بمرض الايدز على اثرها، وهو ما نفته “خوري” ونشرت نتيجة تحليل تزعم أنها غير مصابة بالإيدز