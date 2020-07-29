صابر الرباعي يُفجر مفاجأة: أبحث عن عملِ ثانٍ

في وقت سابق من هذا الشهر، وجه النجم التونسي صابر الرباعي رسالة خاصة الى جمهوره ومحبيه واصدقائه بعد إنتشار إشاعة تتحدث عن تعرضه لحادث سير خطير ووفاته، مؤكداً في رسالته المصورة أن هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلاً وهو يتواجد مع عائلته وبصحة جيدة.

عن هذا الموضوع، أشار “الرباعي” في حديث مع “اي تي بالعربي” ان إشاعة وفاته سخيفة لكنها أحدثت بلبلة بين جمهوره وعائلته، وأكد أن من غير المسموح ان يستمر البعض بالتلاعب بمشاعر الناس وأحاسيسهم.

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وحول الوقاية من فيروس كورونا، لفت “الرباعي” أنه إلتزم بكافة الاجراءات الاحترازية بسبب كورونا، وان الوباء أثّر كثيرًا على المجال الفني خاصة الحفلات والمهرجانات. وكشف أنه حاليًا يبحث عن عمل خارج المجال الفني لأن الفن وحده في هذه الظروف الحالية لا يفي بالحاجة لأن الفنان لديه مصاريف عالية جداً ويجب ان يحافظ على مستوى معين.

من جهة أخرى، وضع صابر الرباعي صوته على أغنية جديدة درامية بعنوان “ورحمة قلبي”، من كلمات الشاعر وليد غزالي، ألحان محمد مدين وتوزيع كريم عبدالوهاب.

نذكر أن آخر أعمال صابر الرباعي، الغناء ضمن أوبريت “أنت أقوى” بمشاركة النجوم: محمد منير، سميرة سعيد، وائل جسار، كارول سماحة، تامر حسني وهو من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي، إخراج الكليب لطارق العريان.