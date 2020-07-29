نادر الأتات يوجّه نصيحة لجمهوره.. ما هي؟

متابعة بتجـــــــــــرد: وجّه النجم اللبناني نادر الأتات نصيحة إلى جمهوره من خلال صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر نادر الأتات صورة جديدة له ظهر فيها داخل المصعد حاملًا بيده الكمامة الوقاية من فيروس كورونا وطلب من الجمهور الالتزام بالتدابير الوقائية من انتشار الوباء وكتب: “شلت الكمامة بس لإتصوّر.. ضلّو حاطينها والله يحمي الجميع”.



جدير بالذكر، أن نادر الأتات يواصل حصد نجاح أغنيته الجديدة “يا تارك” التي طرحها مؤخرًا عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناته الرسمية في موقع “يوتيوب”. وأغنية “يا تارك” تنتمي إلى النمط الإيقاعي العاطفي، وهي من كلمات أحمد عبد النبي وألحان محمد عيسى وتوزيع عمر صباغ.