نقابة الموسيقيين تعلق على أزمة المطربة نجاة الصغيرة

متابعة بتجـــــــــرد: انتشرت أمس مجموعة من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية تؤكد وجود المطربة القديرة نجاة الصغيرة في الشارع بعد تصدع عمارتها نتيجة ميل عمارة الشربتلي بسبب أعمال حفر مترو الأنفاق، وانفردت “لها” بأن الفنانة الكبيرة ليست من سكان عمارة الشربتلي وإنما من سكان العمارة المجاورة لها وتدعى عمارة الطرابيشي.

طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسييقين، أكد أن النقابة بكل ما تملكه من إمكانيات تفتح ذراعيها للفنانة الكبيرة نجاة في أي وقت، مؤكداً استعداد النقابة لتقديم أي شيء تطلبه.

وأضاف: “نجاة قامة وقيمة كبيرة في الغناء ليس في مصر فقط ولكن على مستوى العالم العربي كله، وما تقدمه النقابة لها شيء لا يذكر بجوار ما قدمته للفن المصري”.

يذكر أنه على مدار 17 عامًا تقريبًا اختفت الفنانة الكبيرة “نجاة الصغيرة” عن الأنظار، لتظهر فجأة منذ حوالي ثلاثة أعوام بصوتها بعدما طرحت كليب “كل الكلام”، لتعتزل الفن والحياة الاجتماعية بعدها، لتعود من جديد إلى الأضواء بعدما التقط البعض صورا لسيدة تغطي وجهها وتجلس بجوار عقار الزمالك المتصدع بسبب مشروع مترو الأنفاق، وثبت بعد ذلك أنها الفنانة نجاة الصغيرة.