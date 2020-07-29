أحمد عز يكشف عن مفاجأة في “ولاد رزق”

متابعة بتجـــــــــــــرد: في مقابلة مع برنامج “الراديو بيضحك” على إذاعة “الراديو 9090″، والتي تُبث مباشرة على موقع “يوتيوب”، حل الفنان أحمد عز ضيفاً على البرنامج حيث هنأ الجمهور بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً للجميع الصحة والسلامة والنجاة من كل شر، مؤكداً ان عودة بروفات مسرحية “علاء الدين” لعرضها أيام العيد جاء تبرعاً من فريق العمل لإسعاد الناس، وهو أقل واجب تجاه من حملوهم على رؤوسهم في الفترة الماضية.

وأضاف أنه يرى من خلال متابعته أن أعداد المصابين بكورونا بدأت تنحسر تدريجياً، متمنياً انتهاء الموضوع تماماً، وأن نتعلم مما حدث درساً هاماً أن الموت قريب، وأن أسلوب التعامل مع الناس وإخلاص النية هما أهم شيء في الدنيا، وعلى كل شخص أن يحسب حساب وقوفه أمام ربه وما سيقوله له.

وكشف عز عن مفاجأة في فيلم “ولاد رزق” حيث أكد أن هناك مشهداً قام بكتابته في الجزء الثاني من الفيلم وهو مشهد المشاجرة بينه وبين نسرين أمين، الذي أعجب الجمهور وتم تداوله بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأوضح أنه كتب المشهد كاملاً من بدايته لنهايته، ويمكن سؤال المخرج والمنتج طارق العريان عن هذا الأمر، مضيفاً أنه ساعده كثيرا لتنفيذ المشهد إخراجياً، وأنه كان يتوقع أن يعجب الجمهور بالمشهد ويضحكه عند عرضه، لكن لم يتوقع النجاح الكبير له.

وأوضح أنه يحب شخصية “رضا” التي قدمها في “ولاد رزق” وكانت من أمتع الشخصيات التي لعبها، مشيرا إلى أنه يتأثر بالشخصية لفترة حتى بعد انتهاء التصوير ويظل يتحدث بنفس الطريقة في المنزل ومع أصدقائه.

يذكر أن فيلم “ولاد رزق 2” شارك في بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وكريم قاسم ‏ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوي وإياد نصار وباسم سمرة‎.