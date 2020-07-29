محمد إمام يثير التساؤلات بصورة مع أحمد السقا

متابعة بتجـــــــــــرد: نشر الفنان محمد إمام عبر حسابه الخاص على “إنستغرام” صورة له مع الفنان أحمد السقا من كواليس تصوير مسلسل” نسل الأغراب ” المقرر عرضة في رمضان القادم 2021.

وتسببت الصورة في حيرة وتساؤلات متابعي النجمين حول حقيقة اشتراك إمام في المسلسل، أم أن الأمر لا يتعدى زيارة عادية، حيث علق الكثيرون من المتابعين متسائلين هل يوجد لمحمد غمام دور في المسلسل أم أن هناك فيلم جديد يحضران له معاً.

يذكر أن محمد إمام كان قد عرض له في بداية عام 2020، فيلم “لص بغداد”، وحقق به نجاحاً كبيراً وإيرادات عالية، منذ افتتاحه يوم 22 كانون الثاني (يناير) في السينمات المصرية، حيث اقتربت إيراداته من عشرة ملايين في أقل من أسبوع، وشارك معه كل من ياسمين رئيس وفتحي عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن “توته” وأمينة خليل وأحمد العوضي وبيومي فؤاد وأحمد رزق.

من ناحية أخرى ينتظر أحمد السقا عرض فيلمه الجديد “العنكبوت” والذي انتهى من تصويره منذ أيام، ويشاركه في بطولته الفنانة ريم مصطفى.